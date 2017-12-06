В среду ветер в Калининграде поднимется до 21 м/с

Об этом сообщает Windguru.cz. В среду, 6 декабря, в Калининграде ожидается существенное усиление ветра.

Однако по-настоящему ветер окрепнет в среду ночью и ранним утром, когда порывы будут достигать 21 м/с. Ситуация начнёт меняться уже во вторник после обеда, и вечером порывы достигнут 16 м/с. После этого скорость ветра составит 8–10 м/с, порывы — 12–14 м/с. Около семи-девяти утра скорость начнёт уменьшаться, однако порывы17–20 м/с сохранятся до обеда.

Только на выходных он начнёт успокаиваться. Ожидается, что в четверг и пятницу в Калининграде также будет дуть сильный ветер.

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