В Калининграде отключили свет на 14 улицах (список)

Об этом сообщает пресс-служба городской администрации. В Калининграде свет отключили на 14 улицах, воду — на 11 (список) На ряде улиц Калининграда во вторник, 5 декабря, нет электричества или холодной воды.

Рыбникова, 93а, ул. — до 13:00 — на ул. Окружной 2-й (гаражное общество 'Старт'), 8, 12, 16, 28, 32–34, 15–29, ул. Б. Ломоносова, 106б, 105–135, 114–134, садовые некоммерческие товарищества 'Дружба' и 'Спутник', ул. Полецкого, 72а (гаражное общество 'Звезда'), 87, 93–101а, ул. Соколиной, 2а–6, 36–40, 7–37, ул. Гравийной, 3–13, 4–16, ул. Лауреатной, 1, 5, ул. Кировоградской, 1, 6–10, 11, 14, 19, 22–34, 23–27, ул. Окружной 1-й (садовое товарищество 'Янтарь-2'), ул. Б. Окружной 1-й — Советский пр. Б. 'Вишнёвый сад'), ул. (ст. Окружной 1-й (ст. Б. Б. 'Утро'), ул. Окружной 1–й (садовое товарищество 'Янтарь');

Коммунальной, 8–32, 7–17, 27–37, ул. — с 13:30 до 18:00 — на ул. Офицерской, 15–23, 18–22, ул. Разина, 31–33, 32, ул. Маркса, 41–43 (и котельная), 49–63, ул. К. Каменной, 19.

Тенистая Аллея, 34, 44, ул. — до 14:00 — на ул. Тихоненко, 1–53а, 2–52, 58, пр. Цирковой, 25, 26–32, ул. Мира, 191, 193;

К. — до 15:00 — на ул. Козенкова, 11–25, 10–22; Назаровой, 24, 28–30, 51–59, 61а, 63–67, 73–75, ул.

Минина и Пожарского, 2–16, 3–17, ул. — до 17:00 — на ул. Расковой, 1–9, 10 (городская больница №1), 15, ул. М. Минина и Пожарского, 2, 3–5, пр. Бородинской, 17 (детсад №14), пер. Победы, 1–3, 2–12, 9а–13, 18, 18а–б, 22, 19–31, 27 (детский сад №24). Мира, 63а–67, пр.

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