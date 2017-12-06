Польские бизнес-партнеры Сарница заявили, что хотели строить Королевский замок, а не вкладывать деньги

Она хотела выступить как подрядчик строительства. Польская компания «Дорако», являющаяся бизнес-партнером близкого экс-губернатору Николаю Цуканову архитектора Артура Сарница, не собиралась инвестировать в строительство Королевскго замка. Это следует из комментария представителей компании польскому изданию Gazeta Wyborcza Trojmiasto.

У нас есть большой опыт в этой области, и мы ищем возможности для решения новых задач, а также за рубежом. «Одной из специальностей Doraco Construction Corporation является ремонт исторических зданий. Кроме того, сам инвестор замка обратился к нам с предложением о сотрудничестве, поэтому была создана «Дорако Калининград». Долгое время мы наблюдали за восстановлением замка Кёнигсберга. Это была, однако, одна из многих инвестиций, которые рассматривались для развития «Дорако» в Калининградской области», — сказала Агнешка Струзик, которая отвечает за маркетинг и PR в «Дорако».

В компании лишь констатируют, что ни «Дорако», ни «Дорако Калининград» финансировать проект не планировали. Какой инвестор обратился к «Дорако», не указывается.

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