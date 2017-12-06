Минюст обнародовал список СМИ, признанных иностранными агентами

Об этом сообщается на сайте ведомства. Минюст РФ признал девять СМИ иностранными агентами.

Свободная Европа”/Радио ? В список первых СМИ со статусом иностранного агента попали 'Голос Америки', 'Радио ? Свобода”' (AzatliqRadiosi), 'Сибирь. Свобода”' (РСЕ/РС), телеканал 'Настоящее Время', Татаро-башкирская служба 'Радио ? Реалии', 'Фактограф', 'Кавказ. Реалии', 'Idel. Реалии'. Реалии' и 'Крым. Минюст сообщил им о том, что они могут получить этот статус ещё до одобрения законопроекта, отмечают 'Ведомости'.

При этом глава комиссии Совета Федерации по защите государственного суверенитета Андрей Климов отмечал, что включение изданий в список могут отменить, если США прекратят преследование российских СМИ на своей территории. Попавшие в список СМИ обязаны указывать, что являются иностранными агентами, и отчитываться о своей деятельности перед Минюстом.

Журналистов RT лишили аккредитации в конгрессе США. Ранее Минюст США потребовал внести в реестр иностранных агентов телеканал RT America. В ноябре Госдума проголосовала за принятие поправок о СМИ — иностранных агентах, что стало ответным шагом на действия Вашингтона.

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