В Калининградской области откроют производство пастилы из местных яблок

Об этом сообщает пресс-служба правительства Калининградской области. В Калининградской области откроют производство фруктовой пастилы из местного сырья.

Компания будет выпускать фруктовую пастилу из калининградских яблок. Предприятие разместится на территории Гвардейского округа. Объём инвестиций оценивается в 200 млн рублей. По словам министра сельского хозяйства Натальи Шевцовой, регион должен выходить на новый уровень промышленного садоводства.

Сегодня нам необходимо выходить на новый уровень — развивать глубокую переработку плодов и ягод. 'В Калининградской области динамично развивается промышленное садоводство. В регионе уже началось производство натуральных соков из местного сырья, новым, перспективным направлением может стать изготовление пастилы и фруктового пюре', — заявила Шевцова.

Там будут изготавливать фруктовое пюре, в том числе для детского питания. В рамках второго этапа реализации проекта создадут кооператив с калининградскими садоводами.

тонн в квартал. Ранее стало известно, что калининградская компания начала поставки яблочного сока в Польшу. Планируемые объёмы составляют около 20 тыс.

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