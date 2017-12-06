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Инвесторы из Перми открывают производство пастилы в Гвардейском районе

Общество
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Как сообщает региональный минсельхоз, в планах компании — наладить выпуск натуральной фруктовой пастилы на основе яблочного пюре из местного сырья. АО «Бионова рус» открывает производство пастилы в Гвардейском районе.

Производитель намерен в течение пяти лет расширить ассортимент до 30 позиций. Объем выпускаемой продукции на предприятии прогнозируется на уровне до 140 тонн в месяц. Объем инвестиций оценивается в 200 млн руб. В рамках второго этапа реализации проекта планируется создать кооператив с калининградскими садоводами для изготовления фруктового пюре, в том числе для детского питания.

Учредителями компании в равных долях выступают Владислав Бабин и Елена Носова. Согласно ЕГРЮЛ, АО «Бионова рус» зарегистрировано в поселке Калинково Гвардейского городского округа в августе этого года. руб.). Бабину принадлежит ООО «Древит» из Пермского края (выручка компании в 2016 году — 323 тыс. Носовой принадлежит 25 % в ООО «Дали-Консультант» (также Пермский край).

Материал к публикации подготовил Honna.
Теги: Инвесторы из Перми открывают производство пастилы в Гвардейском районе
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Инвесторы из Перми открывают производство пастилы в Гвардейском районе