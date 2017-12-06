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» » Финляндия подозревает российский самолёт в нарушении воздушного пространства страны

Финляндия подозревает российский самолёт в нарушении воздушного пространства страны

Общество
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Об этом сообщает ТАСС. Минобороны Финляндии заподозрило российский самолёт в нарушении воздушного пространства страны.

Речь может идти о грузовом или пассажирском самолёте.  Предполагаемое нарушение произошло в 7:00 утра 5 декабря над Финским заливом недалеко от города Порвоо.

Оно произошло рядом с маршрутом, по которому российские самолёты летают из Санкт-Петербурга в Калининград. Представитель Минобороны Финляндии Макс Архиппайнен рассказал Финскому телеграфному бюро, что нарушение воздушного пространства было коротким. Представитель МИД Финляндии сообщил ТАСС, что при поступлении информации о таких случаях стандартной процедурой является вызов посла страны в МИД.  Он отметил, что ранее там уже фиксировали аналогичные нарушения.

Из-за инцидента послу РФ Александру Удальцову вручили ноту. Ранее Литва обвинила Россию в нарушении воздушного пространства двумя военными самолётами. В Минобороны РФ претензии назвали политизированными.  

Материал к публикации подготовил Robin.
Теги: Финляндия подозревает российский самолёт в нарушении воздушного пространства страны
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Финляндия подозревает российский самолёт в нарушении воздушного пространства страны