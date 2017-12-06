В "Янтарьэнерго" рассказали, какие микрорайоны Калининграда будет питать ветропарк

Их во вторник, 5 декабря, назвал журналистам глава 'Янтарьэнерго' Игорь Маковский. Стало известно, какие микрорайоны Калининграда будут получать электроэнергию от будущего ветропарка, который разместится недалеко от посёлка Ушаково в Гурьевском районе.

Локально на этой электроэнергии будут находиться жители части бывшего Балтийского района, то есть район улицы Суворова, Шпандин, Голубые озёра, посёлки Шоссейный, Прибрежный и Ушаково', — уточнил Маковский. 'Эта зелёная энергетика дойдёт даже до подстанции 'Береговая' и до стадиона.

После этого начнут заливать фундамент, а следом приступят к монтажу конструкций. 12 декабря 2017 года планируется закладка капсулы на месте строительства ветропарка.

После начнут монтаж электроустановки. 'До 20 декабря по графику планируется, что все три ветроустановки уже завезут в регион и, в идеале, завершат строительно-монтажные работы. По графику в январе мы уже должны начать производить электрическую энергию', — пообещал Маковский.

Пока он будет выдавать пять мегаватт. Глава 'Янтарьэнерго' отметил, что не намерен отказываться от идеи в будущем увеличить мощность ветропарка.

Достроить ветропарк намерены до конца 2017 года. Правительство области выделило под ветропарк 400 гектаров земли в районе посёлка Ушаково. В июне там уже смонтировали ветроизмерительную мачту. Изначально планировалось, что мощность будущего ветропарка в Ушаково ради ЧМ-2018 разрешат увеличить в три раза. Пока решение относительно увеличения мощностей не удалось утвердить на федеральном уровне.

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