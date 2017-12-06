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» » "Янтарьэнерго" рассматривает возможность продажи старых ветряков европейским фермерам

"Янтарьэнерго" рассматривает возможность продажи старых ветряков европейским фермерам

Общество
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Об этом во вторник, 5 декабря, во время пресс-конференции рассказал глава компании Игорь Маковский. Компания 'Янтарьэнерго' ещё не решила судьбу ветряных установок в Куликово, которые подлежат демонтажу.

В настоящее время рассматривается несколько вариантов того, что делать с остальными конструкциями, которые будут разобраны. В Куликово останется только один ветряк, самый большой по размеру и мощности. Помимо распила на металлолом, рассматривается возможность продажи ветряков для дальнейшего использования.

Мы их, может быть, в счёт выплат отдадим. 'Мы точно не сможем использовать их на территории Калининградской области. Например, на фермерских хозяйствах, хуторах. В Европе есть закон, когда ветряки малой мощности используются в бытовых целях. Государство это дотирует, как и солнечные батареи', — пояснил Маковский.

Так, рассматривался вариант продажи конструкций на запчасти для точно таких же установок, так как подобное оборудование вместе с комплектующими снято с производства. Как ранее писал LiveKenig, 'Янтарьэнерго' планирует заработать на демонтированных ветряках.

Материал к публикации подготовил Robin.
Теги: "Янтарьэнерго" рассматривает возможность продажи старых ветряков европейским фермерам
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"Янтарьэнерго" рассматривает возможность продажи старых ветряков европейским фермерам