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» » Учёные рассказали, как распознать признаки скорой смерти

Учёные рассказали, как распознать признаки скорой смерти

Общество
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Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на публикацию в журнале JAMA Internal Medicine. Специалисты Эксетерского университета из Юго-Западной Англии рассказали, как по некоторым признакам распознать приближение смерти.

Среди них были как пациенты с заболеваниями сердечно-сосудистой системы, так и вполне здоровые люди. Учёные проанализировали медицинские карты почти 50 тысяч британцев, скончавшихся в возрасте старше 60 лет.

Причём в последние два года жизни оно было особенно выраженным. Выяснилось, что примерно за 14 лет до смерти у каждого из них наблюдалось постепенное снижение артериального давления. На основе этих данных исследователи сделали вывод, что понижение артериального давления у пожилых людей с большой вероятностью свидетельствует о скорой кончине.

В частности, они будут полезны при оценке рисков назначения того или иного лечения. Специалисты считают, что полученные данные помогут при выборе методов терапии для пожилых людей.

Материал к публикации подготовил Robin.
Теги: Учёные рассказали как распознать признаки скорой смерти
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Учёные рассказали, как распознать признаки скорой смерти