Учёные рассказали, как распознать признаки скорой смерти

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на публикацию в журнале JAMA Internal Medicine. Специалисты Эксетерского университета из Юго-Западной Англии рассказали, как по некоторым признакам распознать приближение смерти.

Среди них были как пациенты с заболеваниями сердечно-сосудистой системы, так и вполне здоровые люди. Учёные проанализировали медицинские карты почти 50 тысяч британцев, скончавшихся в возрасте старше 60 лет.

Причём в последние два года жизни оно было особенно выраженным. Выяснилось, что примерно за 14 лет до смерти у каждого из них наблюдалось постепенное снижение артериального давления. На основе этих данных исследователи сделали вывод, что понижение артериального давления у пожилых людей с большой вероятностью свидетельствует о скорой кончине.

В частности, они будут полезны при оценке рисков назначения того или иного лечения. Специалисты считают, что полученные данные помогут при выборе методов терапии для пожилых людей.

Материал к публикации подготовил