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Владимир Путин подписал «новый закон» о Калининградской области

Общество
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Соответствующая информация опубликована на сайте Кремля. Президент Владимир Путин подписал федеральный закон «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам социально-экономического развития Калининградской области».

Федеральный закон вносит изменения в 7 действующих федеральных законов. “Потребность в регулировании возникла в связи с тем, что существовавший механизм ОЭЗ начал отставать от реальных потребностей. Комитет Совета Федерации по экономической политике рекомендует принять федеральный закон”, — отмечал в ходе рассмотрения законопроекта в Совете Федерации сенатор от Калининградской области Алексей Коротков. При этом изменяются следующие нормы: - расширяется территория ОЭЗ в Калининградской области путем включения в ее состав внутренних морских вод и территориального моря РФ; - продлевается срок действия правового режима ОЭЗ до 31 декабря 2045 года; - упрощается порядок проведения государственной экспертизы проектной документации; - упрощается порядок пребывания иностранных граждан на территории Калининградской области; - отменяется утилизационный сбор в отношении транспортных средств, с года выпуска которых прошло менее 3 лет; - понижаются тарифы страховых взносов; - для отдельных отраслей экономики устанавливается более низкий порог инвестиций для получения статуса резидента ОЭЗ, в области здравоохранения — не менее 10 млн руб., в области информационных технологий — не менее 1 млн руб.

Материал к публикации подготовил Robin.
Теги: Владимир Путин подписал «новый закон» о Калининградской области
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Владимир Путин подписал «новый закон» о Калининградской области