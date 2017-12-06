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» » Два главных внештатных специалиста Минздрава были отстранены из-за «неразберихи» в закупках лекарств и использования техники в личных целях

Два главных внештатных специалиста Минздрава были отстранены из-за «неразберихи» в закупках лекарств и использования техники в личных целях

Общество
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Как следует из актуализированного приказа Минздрава, в конце октября были назначены новые главные специалисты по нейрохирургии и лучевой диагностике. Несколько известных в Калининградской области врачей были удалены с позиций главных внештатных специалистов министерства здравоохранения региона. На место калининградцев пришли приезжие специалисты.

Как сообщили RUGRAD.EU в пресс-службе больницы, Эдуард Хасаншин возглавил Второе нейрохирургическое отделение. Так, бывший главный нейрохирург Амурской области Эдуард Хасаншин сменил заведующего отделением Калининградской областной клинической больницы Дмитрия Краснова на позиции главного внештатного специалиста по нейрохирургии. Дмитрий Краснов в свою очередь продолжает руководить отделением нейрохирургии.

В открытых источниках фигурирует информация о том, что с 2000 года Эдуард Хасаншин, кандидат медицинских наук и нейрохирург является депутатом Благовещенской городской думы.

Он не только был внештатным специалистом Минздрава, но и возглавлял отделение лучевой диагностики Калининградской областной больницы. Еще одна заметная перестановка связана с уходом Олега Кузьмина. В результате Олег Кузьмин покинул и список главных внештатных специалистов областного минздрава, и областную больницу. По словам источника в министерстве, в результате проверки работы специалиста нашла подтверждение информация о том, что часть диагностического оборудования использовалась в отделении в личных целях его сотрудников, а не для проведения обследований пациентов в рамках программы госгарантий.

«Мне известно, что новый главный врач оставлял его в команде, но они не сошлись в подходах», – прокомментировал информацию еще один источник в медицинской среде.

В настоящее время он работает заместителем главного врача Детской областной больницы по клинико-диагностической работе. На должности главного внештатного специалиста минздрава по лучевой диагностике Кузьмина заменил Станислав Ким. Канта Сергей Коренев, Ким также трудоустроен на полставки в вузе, где преподает лучевую диагностику. Как рассказывал в интервью RUGRAD.EU директор медицинского института БФУ им. До недавнего времени Станислав Ким работал в Москве.

Ранее, на протяжении нескольких лет эту функцию исполняла Наталья Булиева – врач-гематолог, преподаватель медицинского института. Позицию главного внештатного специалиста-гематолога теперь занимает Сергей Мусиенко, заведующий терапевтическим отделением Центральной городской клинической больницы. По данным источника, знакомого с ситуацией, отстранение Натальи Булиевой сопровождалось административными трудностями и было вызвано «полной неразберихой» с закупками лекарственных препаратов для людей с заболеваниями крови за счет бюджета и выполнением обязательных анализов.

Это в большей степени стратегическая должность: специалисты должны решать вопросы дальнейшего развития представляемых ими направлений в Калининградской области, а также анализировать текущее состояние дел. Добавим, что институт главных внештатных специалистов при областном министерстве здравоохранения появился в 2015 году, когда руководителем ведомства была Вероника Карташова.

Материал к публикации подготовил dess.
Теги: Два главных внештатных специалиста Минздрава были отстранены из-за «неразберихи» в закупках лекарств и использования техники в личных целях
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Два главных внештатных специалиста Минздрава были отстранены из-за «неразберихи» в закупках лекарств и использования техники в личных целях