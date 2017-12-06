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Калининград вошёл в список самых популярных направлений делового туризма в России

Общество
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Об этом сообщает сервис OneTwoTrip for Business. Калининград вошёл в десятку наиболее популярных направлений для деловых поездок в России.

Рейтинг крупнейших деловых центров страны возглавили Москва, Санкт-Петербург и Екатеринбург.  Среди популярных направлений, кроме Калининграда, также находятся Новосибирск, Нижний Новгород, Хабаровск, Самара, Краснодар и Казань.

Услугами сервиса пользуются юридические лица для организации командировок своих сотрудников. Специалисты отмечают, что исследование основано на бронировании проживания. Для проведения исследования использовались данные с начала 2017 года.

Также отмечается, что деловые туристы оказались экономнее обычных.  'Чаще всего сотрудники российских компаний отправляются в непродолжительные командировки: в 46% случаев им была забронирована гостиница на одну ночь, еще 23% заказов приходится на бронирования продолжительностью 2-3 ночи, 31% — на 4-7 ночей', — говорится в исследовании.

Материал к публикации подготовил dess.
Теги: Калининград вошёл в список самых популярных направлений делового туризма в России
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Калининград вошёл в список самых популярных направлений делового туризма в России