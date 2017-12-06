Фонтан в Советске решили открыть перед Новым годом

Об этом на своей странице в Facebook сообщил сити-менеджер Советска Николай Воищев. В Советске готовятся к открытию фонтанного комплекса.

Уже сегодня начались работы по пусконаладке фонтана', — написал чиновник. 'До открытия фонтанного комплекса осталось совсем чуть-чуть.

Другие удивились тому, что фонтан решили запустить в холодное время года. Один из комментаторов предложил установить возле фонтана несколько камер видеонаблюдения, чтобы его не разрушили вандалы.

Об этом ранее сообщал LiveKenig. В июне Воищев написал в Facebook, что в городском парке Советска появится фонтан. Всего в Советске запланировано работ по благоустройству городских территорий на сумму 48 млн 243 тысячи 750 рублей.

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