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» » В России предложили круглосуточно продавать шампанское в Новый год

В России предложили круглосуточно продавать шампанское в Новый год

Общество
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Как сообщает RT, он разработал соответствующий законопроект. Депутат заксобрания Ленинградской области Владимир Петров предложил снять запрет на ночную продажу шампанского в Новый год и Рождество.

По мнению Петрова, повышенный спрос на алкоголь и ограничение на его продажу порождают чёрный рынок. Парламентарий уверен, что такая мера поможет снизить число отравлений низкокачественным и нелегальным алкоголем. Он также выразил уверенность, что такой шаг увеличит поступление налогов.

Законопроект поступит в заксобрание Ленинградской области 8 декабря.  Сейчас в ряде регионов России продажа алкоголя запрещена с 23:00 до 8:00.

Они вырастут как из-за праздника, так и из-за неурожая в Европе, в том числе во Франции.  Ранее эксперты сообщили, что в преддверии Нового года цены на шампанское и игристые вина поднимутся на 10–15%.

Материал к публикации подготовил Adimas.
Теги: В России предложили круглосуточно продавать шампанское в Новый год
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В России предложили круглосуточно продавать шампанское в Новый год