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» » На Куршской косе обсудили размыв авандюны из-за штормов

На Куршской косе обсудили размыв авандюны из-за штормов

Общество
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Об этом сообщает пресс-служба нацпарка. Авандюну на Куршской косе пока не будут восстанавливать, так как нынешние работы в этом направлении неэффективны.

Главным вопросом стал размыв авандюны на 13-м километре во время осенних штормов. Во вторник, 5 декабря, состоялось заседание научно-технического совета парка.

'Первый осенний шторм показал слабые места новой берегозащитной конструкции, сооружённой ГБУ 'Балтберегозащита', и на сегодняшний день из-за конструктивных просчётов остаются предпосылки для возникновения чрезвычайной ситуации, вызванной штормовым переливом морской воды и подтоплением единственной дороги на Куршскую косу на пониженных участках', — отметил директор Куршской косы Анатолий Калина. Работы по укреплению берега проводились с ноября 2016 по февраль 2017 года.

Без этого работы вряд ли целесообразны, подчеркнул Калина. По словам руководителя парка, решено работы по восстановлению авандюны пока свернуть, так как укреплять участок нужно прежде всего биологическими способами — кустарниками и травами. Его позицию поддержал научно-технический совет.

Канта Николай Белов рассказал, что, если не провести серьёзных инженерных работ, Куршская коса может превратиться в остров.  Ранее доцент института природопользования, территориального развития и градостроительства БФУ им.

Материал к публикации подготовил Adimas.
Теги: На Куршской косе обсудили размыв авандюны из-за штормов
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На Куршской косе обсудили размыв авандюны из-за штормов