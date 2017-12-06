Компания «КронЛес» не смогла обязать областное правительство принять лесные декларации

Решения суда первой инстанции не вступили в законную силу. Арбитражный суд Калининградской области отказал в удовлетворении двух исков ООО «КронЛес», которое требовало обязать региональное министерство природных ресурсов и экологии принять лесные декларации от 31 марта и 4 мая 2017 года.

К ним не были приложены акты лесопатологического обследования, информация об утверждении заключения госэкспертизы на проект освоения лесов и так далее. Областные чиновники отказывались принимать документы у компании, намеренной приступать к заготовке деревьев на территории Краснознаменского лесничества, составленные с нарушением порядка. Согласно поручению министра природных ресурсов и экологии, с марта 2017 года было запрещено проведение сплошных санитарных и проходных рубок на территориях с преобладанием дубов. Кроме того, «КронЛес» указывал, что собирается вести работы на участках, где имеются дубы.

Как установил суд, отказы в приеме лесных деклараций были обоснованными и законными.

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