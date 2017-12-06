Калининградцам не удаётся отсудить у "Янтарьэнерго" деньги за переподключение, стоившее 17 тысяч рублей

Об этом во вторник, 5 декабря, рассказал журналистам глава 'Янтарьэнерго' Игорь Маковский. Ни одному калининградцу пока что не удалось через суд вернуть деньги, заплаченные за повторное подключение электроэнергии.

рублей за повторное подключение электроэнергии после уплаты долга. По словам Маковского, сейчас в суде рассматриваются иски от граждан, посчитавших, что с них незаконно взыскали 17,5 тыс.

Мы защищаемся. 'С нами судятся. Среди тех, кто судится, нет ни одного человека, который не имел бы возможности оплатить долг после многократных предупреждений. У нас прецедентов пока нет. — При этом мы с каждым, кто приходит не в суд, а к нам, договариваемся, рассрочку какую-то делаем. Мы принципиально к этим людям сейчас подходим, — заявил Маковский. Для нас гораздо важнее, чтобы человек текущие платежи платил, нежели взыскать этот штраф'.

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