Ярошук пожелал выдвинувшемуся на выборы Путину "Божьей помощи"
06-12-2017 20:22  
Насколько реально выиграть джек-пот в Русское Лото
06-12-2017 19:50  
Калининградцам не удаётся отсудить у "Янтарьэнерго" деньги за переподключение, стоившее 17 тысяч рублей
06-12-2017 18:35  
Рок-фестиваль, ярмарка, фейерверки: правительство компенсирует затраты 17 крупным мероприятиям области
06-12-2017 18:04  
На Куршской косе обсудили размыв авандюны из-за штормов
06-12-2017 17:55  
Лжеремонтник продал за границей автомобиль калининградки стоимостью более полумиллиона рублей
06-12-2017 16:52  
House Remake - качественный ремонт квартир.
06-12-2017 14:37  
MoveUp Solutions - профессиональный колл центр
06-12-2017 14:33  
Глава агрофабрики "Натурово": Калининградцы с экзотических фруктов перешли на яблоки
06-12-2017 13:43  
Источник: Людмила Сиглаева претендует на пост главного врача «Дорожной больницы» в Калининграде
06-12-2017 13:31  
Администрация Калининграда потратит три миллиона на уборку набережной Трибуца
06-12-2017 12:57  
Аналитики назвали самые продаваемые люксовые автомобили в России за октябрь 2017 года
06-12-2017 12:38  
В Гурьевске мужчина поджёг съёмную квартиру и свой автомобиль
06-12-2017 12:24  
Компания «КронЛес» не смогла обязать областное правительство принять лесные декларации
06-12-2017 12:21  
В Светлогорске пешехода ударило открывшейся у автобуса дверцей багажника
06-12-2017 12:16  
» » Калининградцам не удаётся отсудить у "Янтарьэнерго" деньги за переподключение, стоившее 17 тысяч рублей

Калининградцам не удаётся отсудить у "Янтарьэнерго" деньги за переподключение, стоившее 17 тысяч рублей

Общество
202
0

Об этом во вторник, 5 декабря, рассказал журналистам глава 'Янтарьэнерго' Игорь Маковский. Ни одному калининградцу пока что не удалось через суд вернуть деньги, заплаченные за повторное подключение электроэнергии.

рублей за повторное подключение электроэнергии после уплаты долга. По словам Маковского, сейчас в суде рассматриваются иски от граждан, посчитавших, что с них незаконно взыскали 17,5 тыс.

Мы защищаемся. 'С нами судятся. Среди тех, кто судится, нет ни одного человека, который не имел бы возможности оплатить долг после многократных предупреждений. У нас прецедентов пока нет. — При этом мы с каждым, кто приходит не в суд, а к нам, договариваемся, рассрочку какую-то делаем. Мы принципиально к этим людям сейчас подходим, — заявил Маковский. Для нас гораздо важнее, чтобы человек текущие платежи платил, нежели взыскать этот штраф'.

Материал к публикации подготовил Honna.
Теги: Калининградцам не удаётся отсудить у "Янтарьэнерго" деньги за переподключение стоившее 17 тысяч рублей
Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо зайти на сайт под своим именем.

В этом разделе также

Ещё почитать

комментариев

Ваше имя: *
Ваш e-mail: *

Подписаться на комментарии
Калининградцам не удаётся отсудить у "Янтарьэнерго" деньги за переподключение, стоившее 17 тысяч рублей