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Перед ЧМ-2018 в Калининградской области будут отлавливать больше бездомных собак

Общество
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Об этом на заседании профильного комитета облдумы в среду, 6 декабря, сообщила замначальника департамента ветеринарии регионального минсельхоза Ольга Матвеева. Власти Калининградской области рассматривают варианты увеличения отлова безнадзорных животных в преддверии чемпионата мира по футболу 2018 года.

'По чемпионату мира кто-то учитывал допзатраты? Во время рассмотрения поправок к региональному закону об отлове и содержании безнадзорных животных председатель комитета Валерий Губаров спросил представителей правительства о том, планируются ли дополнительные меры в этом направлении в преддверии мундиаля. — Надо будет к чемпионату мира усилить работу хотя бы в Калининграде и приморских городах'. — поинтересовался депутат.

'На данный момент разрабатывается, каким образом к июню 2018 года создать эти благоприятные условия. Матвеева ответила, что такое поручение от комитета облдумы к ним поступило. Причём одно из главных условий — чтобы не поднимать волну 'зелёных' и так далее', — объяснила чиновница.

  В начале октября областная дума удовлетворила протест прокурора, который обязал внести в региональный закон поправки, не позволяющие выпускать бездомных животных на волю после стерилизации.

Материал к публикации подготовил Honna.
Теги: Перед ЧМ-2018 в Калининградской области будут отлавливать больше бездомных собак
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Перед ЧМ-2018 в Калининградской области будут отлавливать больше бездомных собак