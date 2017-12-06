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Источник: Людмила Сиглаева претендует на пост главного врача «Дорожной больницы» в Калининграде
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» » Источник: Людмила Сиглаева претендует на пост главного врача «Дорожной больницы» в Калининграде

Источник: Людмила Сиглаева претендует на пост главного врача «Дорожной больницы» в Калининграде

Общество
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Калининград» ОАО «РЖД». Экс-министр здравоохранения Калининградской области Людмила Сиглаева может возглавить одну из самых крупных ведомственных больниц региона — «Дорожную больницу на ст. С момента ухода с поста Алексея Стенина летом 2017 года учреждение работает под руководством и. Эту информацию RUGRAD.EU подтвердили два независимых источника в сфере здравоохранения. главного врача. о.

Среди претендентов уже дважды называлась Людмила Сиглаева. По данным собеседников RUGRAD.EU, на уровне учредителей больницы — в Центральной дирекции здравоохранения госкорпорации «Российские железные дороги» — обсуждаются несколько возможных кандидатур на позицию главного врача «Дорожной больницы».

М., которая ранее неоднократно работала на различных руководящих постах в Калининградской области. «18 августа на общеврачебной конференции до сведения коллектива была доведена информация о том, что на должность главного врача больницы может быть рассмотрена кандидатура Сиглаевой Л. [...] После ее увольнения с последнего места работы администрация области не смогла найти для нее место работы в государственных учреждениях здравоохранения, и при имеющейся сегодня вакансии руководителя в нашей медицинской организации сделана попытка трудоустроить ее у нас», — говорится в коллективном письме коллектива больницы на имя вице-президента ОАО «РЖД» Дмитрия Шаханова. На все руководящие должности назначалась методом административного давления.

В документе (копия имеется в распоряжении редакции) коллектив предупреждает о готовности написать заявления об увольнении по собственному желанию в случае принятия неблагоприятного, с их точки зрения, кадрового решения.

По неподтвержденным данным, влияние на дискуссию оказывал аппарат полномочного представителя президента в Северо-Западном федеральном округе Николая Цуканова. После этого обращения, как утверждают знакомые с ситуацией медработники, переговоры о назначении Сиглаевой в «Дорожную больницу» были приостановлены, но возобновились в конце осени.

Однако добавил, что при таком развитии событий существует риск утраты коллектива больницы. «Думаю, что административные способности Людмилы Михайловны Сиглаевой в сочетании с тем ресурсом, который имеет сегодня дорожная больница, а он колоссален, могли бы дать этому учреждению 'взлететь'», — предположил еще один собеседник RUGRAD.EU.

Калининград» исполняет Алексей Веремеенко, экс-первый заместитель Александра Выговского, когда тот работал министром здравоохранения региона. В настоящее время обязанности главного врача «Дорожной больницы по ст.

Материал к публикации подготовил Honna.
Теги: Источник: Людмила Сиглаева претендует на пост главного врача «Дорожной больницы» в Калининграде
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