Полиция Лондона готова оказать России помощь в организации ЧМ-2018

Как передаёт ТАСС, об этом сообщила глава Скотленд-Ярда Крессида Дик. Лондонская полиция готова оказать России посильную помощь в обеспечении безопасности ЧМ.

Но, конечно, мы хотим, чтобы люди были в безопасности, и если мы можем помочь, то я хотела бы оказать такую помощь', — рассказала комиссар. 'Размер нашей помощи, если подобный запрос поступит, в конечном счёте будет зависеть от координации между нашими правительствами.

Она попала в группу G. Ранее стало известно, что сборная Англии сыграет на чемпионате мира по футболу в Калининграде.

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