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Рок-фестиваль, ярмарка, фейерверки: правительство компенсирует затраты 17 крупным мероприятиям области

Общество
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Об этом сообщает пресс-служба правительства региона. В Калининградской области 17 крупных мероприятий, большинство из которых развлекательные, получат компенсацию затрат на проведение.

— В этом году мы существенно увеличили размер субсидий — чуть более девяти миллионов рублей были распределены среди конкурсантов, прошедших отбор'. 'Поддержка осуществляется организаторам значимых мероприятий на территории Калининградской области, — пояснил глава регионального минкульта Андрей Ермак. Таким образом, средства будут компенсированы следующим мероприятиям:

'; — конференция 'Медиарегата: область роста'. — 'Вело — детский фестиваль 'Сказочная деревня'; — 'Фиш Фуд Фестиваль'; — предновогодняя ярмарка; — Праздник Летнего озера; — гастрономическая ярмарка 'Праздник зимних напитков'; — ежегодный международный Праздник хлеба и молока; — Мировой чемпионат фейерверков; — международный фестиваль исторических боевых искусств и средневековой культуры 'Ушкуй'; — международный экономический форум янтарной отрасли — 2017 Amberforum; — фестиваль исторической реконструкции эпохи викингов 'Кауп-2017'; — международный военно-исторический фестиваль 'Защитники Отечества'; — фестиваль 'Городской пикник Street Food Weekend 2017'; — российский фестиваль короткометражных фильмов 'Короче'; — благотворительный фестиваль 'Мультяшкино'; — фестиваль под открытым небом 'К!nRock,17 — За мир в русском мире!

Материал к публикации подготовил dess.
Теги: Рок-фестиваль ярмарка фейерверки: правительство компенсирует затраты 17 крупным мероприятиям области
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Рок-фестиваль, ярмарка, фейерверки: правительство компенсирует затраты 17 крупным мероприятиям области