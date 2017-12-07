Ярошук пожелал выдвинувшемуся на выборы Путину "Божьей помощи"

По мнению калининградского мэра, это ответственный и мужественный шаг в непростое для страны время Глава Калининграда Александр Ярошук пожелал 'Божьей помощи' Владимиру Путину, выдвинувшему свою кандидатуру на выборы президента РФ в 2018 году.

Это гарантия стабильности и устойчивого развития России, в том числе ее самого западного города — Калининграда, невзирая ни на какие препятствия и трудности. 'Решение, принятое им, — это серьёзная моральная поддержка всем нам, россиянам. Хочется пожелать Владимиру Владимировичу духовных и телесных сил и здравия, и помощи Божьей на пути служения Родине', — сказал Александр Ярошук.

Ранее социологи оценили шансы кандидатов на победу. В среду, 6 декабря, стало известно, что Владимир Путин объявил о решении участвовать в выборах президента России в 2018 года.

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