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Ярошук пожелал выдвинувшемуся на выборы Путину "Божьей помощи"

Общество
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По мнению калининградского мэра, это ответственный и мужественный шаг в непростое для страны время Глава Калининграда Александр Ярошук пожелал 'Божьей помощи' Владимиру Путину, выдвинувшему свою кандидатуру на выборы президента РФ в 2018 году.

Это гарантия стабильности и устойчивого развития России, в том числе ее самого западного города — Калининграда, невзирая ни на какие препятствия и трудности. 'Решение, принятое им,  — это серьёзная моральная поддержка всем нам, россиянам. Хочется пожелать Владимиру Владимировичу духовных и телесных сил и здравия, и помощи Божьей на пути служения Родине',  — сказал Александр Ярошук.

Ранее социологи оценили шансы кандидатов на победу. В среду, 6 декабря, стало известно, что Владимир Путин объявил о решении участвовать в выборах президента России в 2018 года.

Материал к публикации подготовил Robin.
Теги: Ярошук пожелал выдвинувшемуся на выборы Путину "Божьей помощи"
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Ярошук пожелал выдвинувшемуся на выборы Путину "Божьей помощи"