Совфед: авиасообщение между Россией и Египтом возобновится в начале будущего года

Об этом сообщил глава комитета по обороне и безопасности Виктор Бондарев, пишет Лента.Ru. В Совете Федерации прогнозируют возобновление авиасообщения между Россией и Египтом уже в начале 2018 года.

Предварительный текст двустороннего соглашения подготовлен, ему предстоит пройти юридические процедуры. По словам Бондарева, между странами уже достигнуты договорённости по основным вопросам восстановления полётов воздушных судов. Ожидается, что документ будет подписан сторонами до конца текущего года, сообщает Интерфакс.

Логично начинать реализацию таких проектов с начала календарного года', — заявил Бондарев. 'Полагаю, что соглашение России и Египта о порядке использования воздушного пространства и аэродромной инфраструктуры наших стран может быть подписано в течение декабря.

Погибли 217 пассажиров и 7 членов экипажа. Воздушное сообщение между Россией и Египтом было прекращено в 2015 году после того, как в небе над Синайским полуостровом был сбит самолет авиакомпании 'Когалымавиа', выполнявший рейс из Шарм-эш-Шейха в Санкт-Петербург.

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