Покупаем удобную женскую обувь
07-12-2017 02:15  
Региональное правительство разрешило компании Вадима Шимко построить 8-этажный дом в Светлогорске
07-12-2017 01:46  
Директор муниципального предприятия в Немане оштрафован за несоблюдение контрактного законодательства
07-12-2017 01:36  
Учёные доказали, что можно есть жирную пищу и не толстеть
07-12-2017 00:46  
Российский Генштаб: Сирия полностью освобождена от ИГ*
07-12-2017 00:16  
СМИ: Судостроительный завод «Янтарь» рискует остаться без заказа из-за крабовых аукционов
07-12-2017 00:11  
Совфед: авиасообщение между Россией и Египтом возобновится в начале будущего года
07-12-2017 00:04  
Эксперты: арест Рудникова и выборы Ярошука изменили рейтинг Калининградской области
07-12-2017 00:01  
Крафт пакеты с логотипом на заказ
06-12-2017 23:35  
Ярошук пожелал выдвинувшемуся на выборы Путину "Божьей помощи"
06-12-2017 20:22  
Насколько реально выиграть джек-пот в Русское Лото
06-12-2017 19:50  
Калининградцам не удаётся отсудить у "Янтарьэнерго" деньги за переподключение, стоившее 17 тысяч рублей
06-12-2017 18:35  
Рок-фестиваль, ярмарка, фейерверки: правительство компенсирует затраты 17 крупным мероприятиям области
06-12-2017 18:04  
На Куршской косе обсудили размыв авандюны из-за штормов
06-12-2017 17:55  
Лжеремонтник продал за границей автомобиль калининградки стоимостью более полумиллиона рублей
06-12-2017 16:52  
» » Совфед: авиасообщение между Россией и Египтом возобновится в начале будущего года

Совфед: авиасообщение между Россией и Египтом возобновится в начале будущего года

Общество
124
0

Об этом сообщил глава комитета по обороне и безопасности Виктор Бондарев, пишет Лента.Ru. В Совете Федерации прогнозируют возобновление авиасообщения между Россией и Египтом уже в начале 2018 года.

Предварительный текст двустороннего соглашения подготовлен, ему предстоит пройти юридические процедуры. По словам Бондарева, между странами уже достигнуты договорённости по основным вопросам восстановления полётов воздушных судов. Ожидается, что документ будет подписан сторонами до конца текущего года, сообщает Интерфакс.

Логично начинать реализацию таких проектов с начала календарного года', — заявил Бондарев. 'Полагаю, что соглашение России и Египта о порядке использования воздушного пространства и аэродромной инфраструктуры наших стран может быть подписано в течение декабря.

Погибли 217 пассажиров и 7 членов экипажа. Воздушное сообщение между Россией и Египтом было прекращено в 2015 году после того, как в небе над Синайским полуостровом был сбит самолет авиакомпании 'Когалымавиа', выполнявший рейс из Шарм-эш-Шейха в Санкт-Петербург.

Материал к публикации подготовил Honna.
Теги: Совфед: авиасообщение между Россией и Египтом возобновится в начале будущего года
Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо зайти на сайт под своим именем.

В этом разделе также

Ещё почитать

комментариев

Ваше имя: *
Ваш e-mail: *

Подписаться на комментарии
Совфед: авиасообщение между Россией и Египтом возобновится в начале будущего года