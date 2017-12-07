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Эксперты: арест Рудникова и выборы Ярошука изменили рейтинг Калининградской области

Общество
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Об этом сообщает РБК. Эксперты из фонда «Петербургская политика» рассказали, как арест экс-депутата Игоря Рудникова и переизбрание Александра Ярошука на пост главы Калининграда отразились на рейтинге области.

В группе регионов со средней устойчивостью Калининград оказался на предпоследней строчке с рейтингом в 6 баллов. Фонд опубликовал ноябрьский доклад о социально-политической устойчивости российских регионов. За месяц область утратила 0,1 балла, уточняют эксперты.

Кроме того, к негативным отнесено признание несостоявшимся конкурса на должность главы администрации Неманского городского округа, где претенденты не предоставили декларации о доходах. Негативными явлениями в регионе авторы рейтинга назвали «арест обвиняемого в вымогательстве депутата калининградской облдумы Игоря Рудникова».

Плюсом стало и подписание соглашения о сотрудничестве с немецким Федеральным союзом малого и среднего бизнеса. Среди позитивных явлений эксперты отметили одобрение закона о калининградской ОЭЗ, спуск на воду на заводе 'Янтарь' первого траулера 'Ленинец' для камчатского рыбопромышленного предприятия.

Материал к публикации подготовил Adimas.
Теги: Эксперты: арест Рудникова и выборы Ярошука изменили рейтинг Калининградской области
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Эксперты: арест Рудникова и выборы Ярошука изменили рейтинг Калининградской области