СМИ: Судостроительный завод «Янтарь» рискует остаться без заказа из-за крабовых аукционов

Об этом сообщает «Коммерсант». АО «Прибалтийский судостроительный завод «Янтарь» рискует не получить контракт на строительство краболовных судов из-за возможного возобновления федеральными властями аукционов на право добычи краба.

При этом завод уже строит для него три траулера-сейнера по проекту SK-3101R длиной по 50,6 м. По данным издания, «Янтарь» ведет переговоры с камчатским Рыболовецким колхозом имени Ленина о строительстве трех специализированных судов для добычи краба. Краболовные же суда в случае заказа будут достигать 65 м в длину, их стоимость и сроки строительства обсуждаются.

Ранее добыча была распределена по историческому принципу, либо по итогам аукционов, притом что действующие договоры при отсутствии нарушений продлевались автоматически. В то же время на федеральном уровне разрабатывается вопрос об изменении правил закрепления прав на вылов краба. Возможное изменение правил объясняется высоким уровнем маржинальности краба и возможностью наполнить федеральный бюджет вырученными от аукционов деньгами. «Но сегодня на уровне помощника президента Андрея Белоусова решается вопрос о проведении в ближайшие годы новых аукционов. Инициатива была болезненно встречена рыболовами, которые утверждают, что в случае проведения новых аукционов у них не останется денег на строительство краболовных судов», - отмечает издание.

При этом не исключено, что предприятия, заказавшие новые суда, проиграют аукционы. Главная возможная проблема для краболовов заключается в том, что им придется тратить средства на участие в аукционах, а затем отбивать расходы в течение 10-15 лет.

Материал к публикации подготовил