Региональное правительство разрешило компании Вадима Шимко построить 8-этажный дом в Светлогорске

Ольховой, 26 в Светлогорске. Агентство по архитектуре, градостроению и перспективному развитию правительства Калининградской области выдало ООО «КСК-Строй» разрешение на строительство многоквартирного жилого дома на ул. Срок действия документа — до 9 сентября 2019 года.

кв. Согласно разрешению, на земельном участке с кадастровым номером 39:17:010007:448 появится 8-этажное здание общей площадью около 8,5 тыс. м.

По данным ЕГРЮЛ, учредителем и директором компании «КСК-Строй» является известный калининградский строительный бизнесмен Вадим Шимко.

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