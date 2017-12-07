Директор муниципального предприятия в Немане оштрафован за несоблюдение контрактного законодательства

Об этом сообщает региональная прокуратура. Муниципальное предприятие «Неман-транзит» нарушило законодательство о контрактной системе в сфере закупок.

В сентябре этого года муниципальное унитарное предприятие искусственно раздробило единый заказ на группу однородных заказов, чтобы не проводить конкурентные процедуры по определению подрядных организаций для выполнения работ.

руб.) с ООО «РСО Регион-Нестеров», в рамках которых закупила изолированные трубы на общую сумму более 307 тыс. Организация заключила 4 договора (каждый на 100 тыс. руб.

Руководитель предприятия оштрафован на 50 тыс. В отношении директора МУП «Нестеров-Транзит» возбуждено дело об административном правонарушении за несоблюдение требований законодательства о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд. руб.

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