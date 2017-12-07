Жителей Зеленоградска попросили не украшать дома разноцветными гирляндами

Такие рекомендации опубликовала администрация городского округа. Жителям Зеленоградска посоветовали украшать дома гирляндами 'тёплого' света и устанавливать новогодние ёлки одинаковой высоты.

Они призваны создать гармоничный облик города во время зимних праздников. Советы адресованы жителям города и владельцам магазинов и других заведений. Так, зеленоградцам посоветовали использовать освещение 'тёплого' света и отказаться от разноцветных гирлянд, а также гирлянд с холодным и синим светом.

Предпринимателям предложили у входов в заведения установить новогодние ёлки высотой 1,2–1,5 метра, украшенные гирляндами с 'тёплым' светом. При выборе оконных украшений в администрации посоветовали остановиться на светодиодных гирляндах типа 'Занавес', 'Шторы' и 'Бахрома'.

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