Калининградский фестиваль эпохи викингов "Кауп" признан национальным событием года

Информация опубликована на сайте издания. Национальный календарь событий EventsInRussia.com признал фестиваль эпохи викингов 'Кауп', ежегодно проходящий в Зеленоградском районе Калининградской области, национальным событием года.

Рассказывает об обычаях и о народах, населявших данные земли, о пути из варяг в греки, о быте и сражениях викингов', — отмечает EventsInRussia. 'Фестиваль исторической реконструкции 'Кауп' знакомит гостей с историей Калининградской области IX–XI веков нашей эры, с временами образования Руси.

Он проводится на территории бывшего поселения викингов, ныне пос. Отметим, следующий фестиваль 'Кауп' пройдёт с 10 по 12 августа 2018 года. Романово.

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