Александр Ярошук торжественно вступил в третий срок

Ярошук поклялся соблюдать права человека и гражданина и действовать в интересах города и его жителей. В четверг, 7 декабря, в Доме искусств прошла торжественная церемония вступления в должность главы Калининграда Александра Ярошука. Ярошуку повесили на шею нагрудный знак. В целом мероприятие продлилось недолго. Главу поздравили губернатор Антон Алиханов, спикер Марина Оргеева и другие.

Александр Ярошук постоянно акцентировал внимание, что его главная задача - подготовка города к чемпионату мира по футболу 2018 года.

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