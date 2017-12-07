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Исследование: Калининградская область на седьмом месте в рейтинге по доходности с туристов

Общество
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Соответствующее исследование представил сервис бронирования жилья Tvil.ru. Калининградская область заняла седьмое место в рейтинге российских регионов, в которых туристы потратили больше всего средств на проживание в 2017 году.

руб. В среднем туристы потратили на проживание на отдыхе вдвоем или семьей в Калининградской области 13,7 тыс.

руб.), Республика Крым (20,6 тыс. В лидерах рейтинга — Кемеровская область (23 тыс. руб.). руб.) и Краснодарский край (19,2 тыс.

Чем больше турист тратит на отдыхе, тем больший вклад он вносит в экономику региона», — говорится в сообщении Tvil.ru. «По данным Всемирной туристической организации, расходы туриста за всё время его пребывания на отдыхе являются один из самых важных экономических показателей развития туризма в регионе.

Материал к публикации подготовил Honna.
Теги: Исследование: Калининградская область на седьмом месте в рейтинге по доходности с туристов
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Исследование: Калининградская область на седьмом месте в рейтинге по доходности с туристов