Калининградский зоопарк закрывает старый львятник и детскую площадку

Об этом сообщает пресс-служба учреждения. В Калининградском зоопарке закрывают на реконструкцию давно требовавший ремонта объект — львятник, где раньше содержались дикие кошки.

Работы будут вестись три года. Из-за реконструкции придётся закрыть расположенную рядом детскую площадку 'Непоседа' до конца 2018 года. До конца декабря здание демонтируют, а затем начнут восстанавливать.

— В ходе реконструкции воссоздадут некоторые исторические элементы (например, башенки на крыше), также к уже имеющемуся зданию будут пристроены четыре авиария с возможностью свободного полёта для птиц'. 'Согласно проекту, предполагается перепрофилировать исторический львятник под содержание тропических птиц, при этом сохранив максимально возможную часть исторических конструкций, — рассказали в пресс-службе.

Одно из помещений будет проходным — гости зоопарка смогут войти внутрь и покормить попугаев с руки. Зимние вольеры обнесут обзорными стёклами. м. Общая площадь объекта после реконструкции составит 1086 кв.

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