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Алиханов предрёк "весну и лето" в отношениях России и Польши
07-12-2017 10:10  
» » Алиханов предрёк "весну и лето" в отношениях России и Польши

Алиханов предрёк "весну и лето" в отношениях России и Польши

Общество
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Об этом губернатор заявил в четверг, 7 декабря, после встречи с руководителем консульской службы в посольстве Польши в РФ Марчином Носалем. Антон Алиханов предрёк неминуемое потепление во взаимоотношениях Польши и России.

Но за зимой всегда следует весна и лето. 'У нас взаимоотношения с Польшей, как и в природе — бывает своя зима. Это огромная база, чтобы вернуться к полноценному сотрудничеству на уровне государств', — рассказал Алиханов. Я надеюсь, что те усилия, которые польские дипломаты в Калининграде всегда предпринимали для поддержания высокого уровня взаимоотношений, дадут свои плоды как в гуманитарной сфере, так и на уровне бизнеса.

Его преемником на старой должности стала Агнешка Марчак. Марчин Носаль, занимавший с 2014 года пост консула Польши в Калининградской области, закончил свою дипломатическую миссию в октябре 2017 года.

Материал к публикации подготовил Adimas.
Теги: Алиханов предрёк "весну и лето" в отношениях России и Польши
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Алиханов предрёк "весну и лето" в отношениях России и Польши