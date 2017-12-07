Аукцион от Гришковца: в драмтеатре режиссёр после спектакля раздал реквизит зрителям

На показе побывал корреспондент LiveKenig. В Калининградском драмтеатре в среду, 6 декабря, режиссёр и актёр Евгений Гришковец показал зрителям Калининградского драмтеатра последний спектакль 'Плюс один'.

Он устроил аукцион между зрителями и раздал предметы, которые использовались на сцене: бежевый синтетический ковёр, торшер, настольную лампу, кожаную куртку с варежками, коричневые унты из искусственного меха, портьеры, венскую вешалку, стол и три стула. По окончании постановки Гришковец объявил, что спектакль последний и больше показываться не будет.

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