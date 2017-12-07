Калининградский приют, в котором живут 92 кошки, просит помочь лекарствами и кормом

Об этом LiveKenig рассказала волонтёр Юлия Супрунова. Калининградский приют для бездомных животных 'Дом для одиноких кошек' просит горожан помочь в содержании 104 питомцев.

Содержат их волонтёры на свои личные средства, а также на пожертвования от граждан. Сейчас в приюте живёт 92 кошки и 12 собак — все они попали к зоозащитникам с улицы, большинство старенькие или неизлечимо больные, у кого-то нет глаза, лапы или хвоста.

— 90% наших постояльцев никогда не обретут свои дома, потому что они находятся на доживании в нашем приюте — кто-то по причине неизлечимой болезни, кто-то по причине преклонного возраста, кто-то из-за инвалидности'. 'Зима — самое тяжёлое время, — объяснила Юлия.

Те, кто хочет передать денежные средства, могут связаться напрямую с волонтёрами. Желающие помочь могут передать вещи в воскресенье, 10 декабря, возле ДК моряков на Ленинском проспекте с 11 до 15 часов.

Следует опасаться мошенников, которые размещают в комментариях или присылают личным сообщением номера собственных карт. LiveKenig напоминает, что переводить деньги стоит исключительно по реквизитам, указанным на официальной странице приюта.

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