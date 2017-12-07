В Калининграде открылся центр выдачи паспортов болельщика ЧМ-2018

Об этом сообщает корреспондент LiveKenig. В Калининграде открыли центр выдачи паспортов болельщика ЧМ-2018.

Другие в этот день открылись в Москве, Санкт-Петербурге, Сочи и Казани. Это один из пяти первых в России подобных центров. Калининградский центр будет работать ежедневно с 11:00 до 20:00.

Это персонифицированные карты зрителя, которые вместе с входным билетом обеспечивают проход на стадион. Ранее в Калининграде выдавали паспорта болельщика на Кубок конфедераций FIFA 2017 года.

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