Алиханов заявил о желании попасть на финал чемпионата мира

Об этом глава региона сообщил журналистам на открытии центра выдачи паспортов болельщиков FIFA, которое состоялось в четверг, 7 декабря. Губернатор Калининградской области Антон Алиханов планирует как болельщик посетить четыре матча чемпионата мира по футболу в Калининграде, а также полуфиналы и финал турнира.

Посмотрим, если будет позволять рабочий график, буду максимально присутствовать. 'Я бы на все хотел попасть матчи в Калининграде, а также на полуфиналы и финал. Но если что, на нашей фан-зоне, где будет достаточно уютно, вместе со всеми буду смотреть игры', — отметил Алиханов.

Сейчас в городе начали обустраивать территорию у Дома Советов, где разместят фан-зону. Всего в Калининграде состоятся четыре матча групповой стадии ЧМ-2018.

Материал к публикации подготовил