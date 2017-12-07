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Опрос Клопс.Ru: как часто калининградцы читают книги

Общество
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Об этом говорит опрос, проведённый на официальной странице издания 'ВКонтакте'.  Большинство читателей LiveKenig не увлекается художественной литературой.

Выяснилось, что почти 43% не помнят, когда в последний раз брали книгу в руки. В опросе приняли участие 2730 человек. Одну-две книги в месяц поглощает каждый пятый. 'Читаю очень редко', — ответили 29%. Только 6% отметили, что прочитывают одно-два произведения в неделю, а 2,7% — что читают по книге в день.

Многие сообщают, что заменили аудиокнигами бумажные, а также отмечают нынешнюю дороговизну изданий. В комментариях читатели указывают, что на художественную литературу обычно не хватает времени.

Материал к публикации подготовил Adimas.
Теги: Опрос Клопс.Ru: как часто калининградцы читают книги
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Опрос Клопс.Ru: как часто калининградцы читают книги