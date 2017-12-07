Прокуратура: руины Королевского замка представляют угрозу для жизни калининградцев

Об этом сообщается на сайте ведомства. Областная прокуратура потребовала устранить нарушения законодательства, допущенные в отношении руин Королевского замка в Калининграде.

Воду пытаются откачать с помощью двух мотопомп, которые не справляются с объёмом. Проверка показала, что объект культурного наследия 'Руины Королевского замка»' XIV — XVIII вв.' подтоплен и захламлён бытовым мусором, а по его периметру частично отсутствует ограждение. На момент проверки они вовсе не работали.

'В связи с этим прокуратура области внесла руководителю Службы государственной охраны объектов культурного наследия Калининградской области представление об устранении нарушений федерального законодательства', — сообщает прокуратура. Помимо этого, руины уже семь лет не включают в реестр в качестве объекта культурного наследия регионального значения.

Неизвестные сорвали их и бросили за ограждение. Ранее читатели LiveKenig сообщили, что на территории руин Королевского замка разбросаны рекламные плакаты.

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