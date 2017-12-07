Власти Советска получили в собственность набережную у моста королевы Луизы и намерены благоустроить её

Об этом на своей странице в Facebook сообщил глава администрации Советского городского округа Николай Воищев. Набережная реки Неман возле моста королевы Луизы перешла в собственность Советска.

Сейчас Росимущество согласовало процедуру. Чиновник рассказал, что территорию бывшего порта пытались получить в собственность муниципалитета с апреля 2012 года. Муниципалитет намерен приступить к ремонту и благоустройству территории.

Советска. 'Руководителям муниципальных предприятий дано поручение ликвидировать ту огромную яму, которая сегодня не только вызывает негатив у горожан, но и является опасной для жизни. Совсем скоро на официальном сайте администрации будет опубликована информация по всем проводимым на данном объекте работам, а также эскизный проект набережной г. Предложения жителей города будут приниматься до конца января 2018 года', — написал Воищев. Безусловно, будут рассмотрены все пожелания горожан.

Всего на реализацию проекта потратят около 30 млн рублей. Работы будут вестись в течение трёх лет.

Материал к публикации подготовил