Росздравнадзор: Минздрав Калининградской области 5 лет закупал лекарства для мертвых людей

Эти граждане включались в общий объем заявки на приобретение лекарств за счет бюджета. Областное министерство здравоохранения на протяжении 5 лет не исключало из регистра больных, которые имеют право на обеспечение дорогостоящими лекарственными препаратами, умерших людей и лиц, покинувших Калининградскую область. При этом контроль за тем, что поставлялось в регион в рамках соответствующих закупок и насколько были востребованы эти препараты, не проводился. Фактически область приобретала больший объем лекарств, чем было необходимо. К такому заключению пришло руководство территориального управления Росздравнадзора после внеплановой ноябрьской проверки работы регионального минздрава.

В нарушение требований Постановления Правительства РФ в случае выезда больных за пределы территории Калининградской области, в связи с изменением места жительства или на срок более 6 месяцев, сведения о них не исключались из регионального сегмента Калининградской области. «Федеральный регистр больных, страдающих 7 ВЗН, не актуализирован. Министерством здравоохранения Калининградской области составлялись заявки на закупку лекарственных препаратов для указанной категории граждан после снятия их с учета в связи со смертью, с переездом в другие регионы в течение 2013–2017 гг., тем самым завышая фактические объемы необходимых дорогостоящих лекарственных препаратов», — говорится в официальной публикации Росздравнадзора по итогам проверки.

В перечень таких заболеваний, в частности, входят злокачественные заболевания кроветворной системы. «7 ВЗН» — это название федеральной программы, согласно которой пациенты, страдающие 7 редкими и наиболее дорогостоящими в лечении заболеваниями, могут рассчитывать на бесплатное получение жизненно необходимых препаратов. Стоимость одного курса таких препаратов, по данным источников в сфере здравоохранения, может превышать 1,2 млн руб.

Также в ходе проверки было установлено, что уже в 2017 году заявка на льготное лекарственное обеспечение жителей области была составлена без реальной потребности.

Речь идет о периоде работы министерства здравоохранения под руководством и. «44 % финансовых ассигнований потрачены в I квартале 2017 года на лекарственные препараты, большинство из которых остаются невостребованными по настоящее время», — зафиксировали в Росздравнадзоре. министра Людмилы Сиглаевой. о.

Действующему министерству здравоохранения выдано предписание устранить нарушения. Результаты проверки переданы в областную прокуратуру и УМВД.

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