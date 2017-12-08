С калининградского турагентства «Бюро путешествий» взыскали более 53 тыс. руб. из-за убытков клиентов
08-12-2017 01:15  
Правительство решило официально отремонтировать Калининградскую областную научную библиотеку
08-12-2017 00:54  
Областные власти решили совместить реконструкцию биржи Кёнигсберга со строительством пешеходного моста через Преголю
08-12-2017 00:38  
Минздрав потребовал не давать денег из госбюджета на фильмы со сценами курения
07-12-2017 23:29  
Качественные запчасти для мотоблоков в Украине
07-12-2017 21:59  
Покупаем огнетушитель
07-12-2017 21:57  
Мост с Острова и фонтан на площади: какими будут территория и здание бывшей Кёнигсбергской биржи (видео)
07-12-2017 21:19  
В Гусеве разыскивают 77-летнего мужчину, пропавшего 5 декабря
07-12-2017 20:45  
Лазерное удаление папиллом
07-12-2017 19:29  
Дед Мороз из Великого Устюга приглашает на праздник жителей Саратова
07-12-2017 19:09  
Ночной дрифт и бесстрашный велосипедист: "Безопасный город" и полиция опубликовали подборку ДТП за октябрь
07-12-2017 16:24  
Калининградец, разыскиваемый в Польше за неуплату штрафа, сменил имя, чтобы пересечь границу
07-12-2017 16:12  
Минтранс: попытаемся сдержать рост цен на авиабилеты во время ЧМ-2018
07-12-2017 16:06  
Алиханов заявил о желании попасть на финал чемпионата мира
07-12-2017 15:39  
Росздравнадзор: Минздрав Калининградской области 5 лет закупал лекарства для мертвых людей
07-12-2017 15:32  
» » В Гусеве разыскивают 77-летнего мужчину, пропавшего 5 декабря

В Гусеве разыскивают 77-летнего мужчину, пропавшего 5 декабря

Общество
223
0

Об этом сообщается во Вконтакте на странице сообщества 'Поиск пропавших людей Калининград'. В Гусеве ищут мужчину 1940 года рождения, который 5 декабря ушёл из дома и до сих пор не вернулся.

Пожилой мужчина вышел из дома №12 по ул. Волонтёры просят помощи в поиске пропавшего Харченко Анатолия Ивановича. Гусеве  5 декабря около 07:00, и уже двое суток безвестно отсутствует. Балтийской в г.

 Шапка, брюки и ботинки – всё чёрного цвета. Приметы: был одет в коричневую куртку.   Под курткой чёрная рубашка.

И., просят позвонить по телефонам 02, 8-401-433-53-21, 8-911-482-25-28. Всех, кто что-либо знает о местонахождении Харченко А.

Материал к публикации подготовил dess.
Теги: В Гусеве разыскивают 77-летнего мужчину пропавшего 5 декабря
Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо зайти на сайт под своим именем.

В этом разделе также

Ещё почитать

комментариев

Ваше имя: *
Ваш e-mail: *

Подписаться на комментарии
В Гусеве разыскивают 77-летнего мужчину, пропавшего 5 декабря