Минтранс: попытаемся сдержать рост цен на авиабилеты во время ЧМ-2018

Однако ведомство не гарантирует, что попытка будет успешной, пишет ТАСС со ссылкой на главу министерства Максима Соколова. В Минтрансе заявили о намерении сдерживать рост цен на авиабилеты во время чемпионата мира по футболу в 2018 году.

Но приказать ценам не расти невозможно, заявил он в ходе пленарного заседания форума 'Транспорт России'. Министр транспорта отметил, что меры для сдерживания роста цен на авиабилеты во время мундиаля в России будут приняты.

Приказать ценам (на авиабилеты) не расти, наверное, невозможно. 'У нас рынок достаточно конкурентный, здесь работают исключительно конкурентные механизмы. И, кстати, развитие инфраструктуры наших аэропортов к ЧМ — это и является созданием основы для конкуренции', — сказал Соколов. Но какие то меры мы все-таки постараемся принять.

В Калининграде пройдет четыре матча группового раунда. Ранее стало известно, что Калининград попал в топ-5 городов, куда активнее всего продаются авиабилеты на игры ЧМ-2018. Самой яркой может стать встреча Бельгия – Англия.

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