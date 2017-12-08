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Мост с Острова и фонтан на площади: какими будут территория и здание бывшей Кёнигсбергской биржи (видео)

Общество
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Проект обсудили на Совете по культуре при губернаторе в четверг, 7 декабря. Калининградские власти рассказали, каким видят музей изобразительных искусств, который разместится в здании бывшей Кёнигсбергской биржи.  

В скором времени он переедет в здание, известное калининградцам как ДКМ. Сейчас музей — это пристройка к жилым домам на Московском проспекте.

Основной принцип, по словам зампреда правительства Гарри Гольдмана, максимальное точное восстановления облика интерьера. На суд экспертного совета была представлена общая концепция, которую планируется еще дорабатывать. 75% территории после реконструкции будет отведено под выставочное пространство.

В музее будет отведено место для 'Театра скульптуры'. 'На первом этаже разместятся кассы, сувенирные лавки, кафе и постоянные экспозиции: 'Калининград-Кёнигсберг: мост над временем' и 'Россия и Европа: место встречи'. Многофункциональный выставочный зал на территории в 640 квадратных метров идеален для создания Центра ведущих музеев России: Эрмитаж, Русский музей, Третьяковская галерея. На втором этаже будет одна постоянная экспозиция 'История города в истории здания Биржи'; зал-галерея для временных выставок. Его можно использовать и для проведения официальных торжественных приемов, культурных форумов', — рассказал Гарри Гольдман.

На площади у биржи появится фонтан, который городу обещает подарить Сбербанк; а от Острова Канта будет построен пешеходный мост. Территорию вокруг здания тоже планируется усовершенствовать. Губернатор Антон Алиханов вспомнил о концепции музейного центра города, которая прорабатывается, и совсем скоро будет представлена.

Это мост, который будет строить инвестор гостиницы 'Ластадие', соединит Остров Канта и набережную, уходящую к Музею Мирового океана; восстановление биржевого моста, чтобы была возможность не делать огромные крюки для перехода из одного музея в другой',  — отметил глава региона. 'Сегодня мы озвучили логистическую концепцию.

Директор Музея Мирового океана Светлана Сивкова отметила, что это очень хороший проект: 'Я его с самого начала поддерживала. Комиссия предложения поддержала. Хочется аплодировать и сказать, что наконец-то заживёт наш ДК Моряков'.

Материал к публикации подготовил Honna.
Теги: Мост с Острова и фонтан на площади: какими будут территория и здание бывшей Кёнигсбергской биржи (видео)
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Мост с Острова и фонтан на площади: какими будут территория и здание бывшей Кёнигсбергской биржи (видео)