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Квесты и карты скидок: в минкульте представили концепцию развития библиотек в Калининграде

Общество
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Концепцию представил министр культуры и туризма Андрей Ермак на Совете по культуре при губернаторе. Региональные власти определились с направлением, в котором будут развиваться калининградские библиотеки.

Из основных проблем он выделил недостаток финансирования и дополнительных сервисов, старение кадров. Ермак отметил, что сегодня 27% калининградцев пользуются услугами библиотек.

Ермак в качестве примера привёл питерский магазин 'Буквоед', который стал работать 24 часа в сутки, чтобы охватить большее количество покупателей. Достигнуть этого надеются за счет дополнительных сервисов. В планах регионального министерства сделать пилотные проекты, и если опыт будет успешным, то его распространят.

Читательский билет может являться картой скидок в некоторых книжных магазинах', — пояснил он. 'Через библиотеку идет популяризация книжных магазинов и наоборот.

Эта маркетинговая история является одной из самых приоритетных. 'Чтобы заходить в библиотеку было 'вкусно', чтобы и внешние, и внутренние интерьеры были привлекательными. Человек идёт в другое место и платит за эту услугу, хотя у нас она могла быть бесплатной', — отметил Андрей Ермак. У наших библиотек всё удачно в плане развития дополнительных сервисов, но о них никто не знает.

В качестве положительного примера он привел Чеховку, которую используют в качестве пространства для лекций, оживили террасу. Большинство библиотек, по его словам, крайне неэффективно использует имеющиеся у них площади.

За такой сервис как квесты родители платят огромные деньги, а это можно сделать в библиотеках', — отметил Андрей Ермак. 'Есть мысли по проведению в библиотеках праздников, например, детские дни рождения.

По словам руководителя регионального минкульта, в следующем году на развитие этого направления планируется направить 16,8 млн рублей. В целом концепцию на Совете по культуре поддержали, предложив подумать над нюансами. Из них 9,5 пойдёт на ремонт Областной научной библиотеки.

Материал к публикации подготовил dess.
Теги: Квесты и карты скидок: в минкульте представили концепцию развития библиотек в Калининграде
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Квесты и карты скидок: в минкульте представили концепцию развития библиотек в Калининграде