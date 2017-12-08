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» » Минздрав потребовал не давать денег из госбюджета на фильмы со сценами курения

Минздрав потребовал не давать денег из госбюджета на фильмы со сценами курения

Общество
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Об этом сообщает РИА Новости. В Минздраве требуют запретить государственную поддержку кинофильмов, в которых содержатся сцены курения.

Это предложение Минздрава не выпало из документа и после некоторых корректив, внесённых в Концепцию. Инициатива Министерства здравоохранения РФ о лишении денег из госбюджета фильмов, в которых герои курят, отражена в проекте Концепции осуществления госполитики противодействия потреблению табака на 2017-2022 годы.

Кроме того, могут пострадать и фильмы об исторических событиях в России и в мире. Запрет на господдержку при создании художественных фильмов, в которых присутствуют табачные изделия и демонстрируются сцены курения, может ударить по произведениям о Второй мировой войне, считают эксперты.

Материал к публикации подготовил Adimas.
Теги: Минздрав потребовал не давать денег из госбюджета на фильмы со сценами курения
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Минздрав потребовал не давать денег из госбюджета на фильмы со сценами курения