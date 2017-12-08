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» » С калининградского турагентства «Бюро путешествий» взыскали более 53 тыс. руб. из-за убытков клиентов

С калининградского турагентства «Бюро путешествий» взыскали более 53 тыс. руб. из-за убытков клиентов

Общество
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Об этом сообщает пресс-служба суда. Ленинградский районный суд признал законным и обоснованным решение мирового судьи, который взыскал компенсацию с турагентства ООО «Бюро путешествий», не сообщившего туристам об изменении времени вылета самолета.

При этом добраться из Калининграда в Москву семья должна была самостоятельно. В июне 2016 года жительница Калининграда заключила с компанией договор поручения, по условиям которого турагент должен был забронировать для ее семьи из 4 человек авиабилеты по маршруту Москва – Сочи и обратно, заказать номер в отеле на 6 ночей, организовать трансфер в отель.

В тот же день семья должна была вылететь из Калининграда в 6 часов утра, однако, как выяснилось за сутки перед запланированным рейсом, самолет из Москвы отправлялся в Сочи в 03 часа 35 минут, а не в 14 часов 40 минут. «Бюро путешествий» сообщило заказчикам, что вылет из Москвы состоится 4 августа 2016 года в 14 часов 40 минут. руб. Приобрести новые билеты на самолет из Калининграда семье не удалось, поэтому им пришлось купить за 33,4 тыс. другие билеты в Сочи, а затем самостоятельно добираться до гостиницы.

Согласно вступившему в силу решению, с турагентства взыскали 33,4 тыс. После возвращения из поездки жительница города направила в «Бюро путешествий» претензию, но ее требования о компенсации убытков не были удовлетворены, поэтому она обратилась в суд. возмещения расходов, 2 тыс. руб. компенсации морального вреда, 17,7 тыс. руб. за неудовлетворение требований потребителя. руб.

Материал к публикации подготовил Honna.
Теги: С калининградского турагентства «Бюро путешествий» взыскали более 53 тыс. руб. из-за убытков клиентов
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С калининградского турагентства «Бюро путешествий» взыскали более 53 тыс. руб. из-за убытков клиентов