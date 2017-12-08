Правительство решило официально отремонтировать Калининградскую областную научную библиотеку

в 2018 году. Региональное министерство культуры и туризма запланировало направить на развитие библиотечной системы области 16,5 млн руб. В эту сумму вошли расходы на обновление книжного фонда, издательскую программу, проведение фестивалей и ремонтов. Соответствующие данные были озвучены на заседании совета по культуре при губернаторе.

Как отметил министр культуры Андрей Ермак, начать ремонтную программу планируется с Областной научной библиотеки.

В связи со своим удобным месторасположения, сквер с фонтаном – это популярное место отдыха. «Мы хотим начать с нашей Областной научной библиотеки, тем более, мы рассчитываем, что она станет к Чемпионату мира по футболу центром притяжения. Планируем отремонтировать фасады, крышу», – сообщил министр.

Тогда появилась информация о том, что в отношении директора Нины Рузовой (оставила должность осенью этого года) возбуждено уголовное дело в связи с растратой денежных средств, которые выделялись на реконструкцию учреждения. Интересно, что летом 2017 года ремонты областной библиотеки попали в поле зрения СМИ. Ни одного государственного контракта через систему госзакупок на закупку стройматериалов или проведение ремонта библиотека в 2015-2017 годах не заключала.

При этом библиотека – это историческое здание, по которому можно экскурсии водить, по одной только лестнице эпохи конструктивизма и баухауса. «Кто будет ходить в библиотеки, если у нас даже в Областной научной библиотеке входная группа – 1980-х годов, стоит рецепция совершенно непонятного вида. Это неправильно», – поделился Андрей Ермак своим представлением о том, в каком ключе должны проводиться ремонты библиотек. При этом ничего не происходит, как будто сидят во временном редуте и не собираются сдаваться.

Большая часть библиотек области финансируются на местном уровне, как объединенные в централизованные библиотечные системы муниципалитетов. Действующая система финансирования библиотек позволяет предположить, что Областная библиотека, которую недавно возглавила бывший заместитель министра культуры Елена Кошемчук, в 2018 году получит не только первые, но и основные объемы финансирования на свой ремонт. Еще четыре библиотеки, расположенные в Калининграде – Научная, областная детская им. Именно ЦБС отвечают за расходование средств местных бюджетов на ремонт подотчетных им библиотек. Маяковского, и специализированная библиотека для слепых, находятся в региональном управлении. Гайдара и юношеская им. Средства на их ремонт идут по линии Минкульта.

Министерство анализирует, каким образом эти учреждения можно переформатировать. При этом в 2017 году на обсуждение поставлен вопрос о реорганизации детской и юношеской библиотек. Ермак поспешил заверить директора, что в настоящее время «только идёт дискуссия». Директор библиотеки имени Гайдара выступила резко против слияния, заметив, что «пространство детской библиотеки полностью ориентировано на детей», и заметила, что функции детской библиотеки с функциями юношеской несовместимы.

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