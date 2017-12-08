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Областные власти решили совместить реконструкцию биржи Кёнигсберга со строительством пешеходного моста через Преголю

Общество
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Пешеходный мост, соединяющий остров Канта со Старопрегольской набережной в районе Центра культуры молодежи планируется построить параллельно с реконструкцией здания бывшей биржи Кёнигсберга. Региональные власти решили вернуться к идее архитектора Артура Сарница о восстановлении Потрохового моста. Соответствующая информация была озвучена на заседании совета при культуре при губернаторе в четверг, 7 декабря.

В мини-фильме было показано, что в перспективе люди смогут попадать к новому музею с острова Канта по пешеходному мосту, избегая необходимости подниматься на эстакадный мост. Вице-премьер Гарри Гольдман продемонстрировал собравшимся промо-ролик, посвященный планам по преобразованию исторического здания в Центр изобразительного искусства.

Он будет пешеходным, и это будет единое музейное пространство: Музей Мирового Океана, переход на остров Канта, переход к ДКМ и дальше, соответственно, Музей толерантности, который будут делать у синагоги. «Мост будем восстанавливать сами, думаю, уложимся в бюджеты, там не бог весть какие деньги. Пока не буду говорить подробно, но и Дом Советов мы думаем, станет своеобразным музейным центром», – прокомментировал Антон Алиханов. Консервация руин замка – тоже общественное пространство.

Еще один должен построить инвестор гостиницы «Ластадие» рядом со спорткомплексом «Юность». По его словам, перемещение туристов и калининградцев внутри музейного пространства будет проходить по двум пешеходным мостам. В первоначальной версии инвестиционного соглашения между администрацией Калининграда и ООО «Ластадие» застройщик брал на себя обязанность построить пешеходный мост. Этот проект был «реанимирован» в 2016 году, когда стало известно, что застройщик отказывается от планов сделать для города речной вокзал. Строительство моста не начато до настоящего времени. К этому варианту и было решено вернуться.

Материал к публикации подготовил Adimas.
Теги: Областные власти решили совместить реконструкцию биржи Кёнигсберга со строительством пешеходного моста через Преголю
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Областные власти решили совместить реконструкцию биржи Кёнигсберга со строительством пешеходного моста через Преголю